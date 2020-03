Cerita Mahasiswa FK Unila Bangun Semangat Lawan Corona, 'Video Ini Didedikasikan bagi Tenaga Medis'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah pihak mulai membangun semangat dan keyakinan masyarakat di tengah mebawahnya virus Corona.

Salah satunya dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan membuat video bertajuk "Dari FK Unila untuk Dunia, Heal The World".

Video berdurasi 2 menit 16 detik ini diawali dengan menyanyikan lagu Heal The World yang dipopulerkan Michael Jackson.

Ke-16 mahasiswa ini menyanyikan bait-bait lagu secara bergantian hingga lagu menjadi utuh.

Proses menyanyi dilakukan jarak jauh dari tempat masing-masing.

Setelah menyanyikan lagu tersebut satu per satu, mereka menyanyikannya bersamaan.

Dalam video juga ditampilkan data pasien Corona, serta foto-foto perjuangan tenaga kesehatan serta foto dokter yang meninggal dunia karena terpapar Corona.

Video juga menampilkan sejumlah kutipan kalimat yang memberi semangat bagi dunia seperti, Fight Together for The World, Thank You for Saving Us. Terakhir video ditutup dengan kalimat,

"Semoga Ada Kabar Baik Hari Ini".

Video tersebut diposting di Instagram TV melalui akun @iqballambara.