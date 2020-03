Chord Akhirnya Ku Menemukanmu Naff, Lirik Lagu dan Video Klip YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord Akhirnya Ku Menemukanmu yang dinyanyikan Band Naff.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Akhirnya Ku Menemukanmu.

Tonton, Video Klip YouTube Akhirnya Ku Menemukanmu dinyanyikan Band Naff di bawah ini.

Berikut, lirik lagu dan chord Akhirnya Ku Menemukanmu.

Intro : F C F C



[verse]

F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat hati ini mulai merapuh

F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat raga ini ingin berlabuh

[bridge]

Am Em

kuberharap engkaulah

F C G

jawaban segala risau hatiku