Gudang Movie, Download Film The Spongebob Movie (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar serial film animasi, berikut cara unduh atau download film The Spongebob Movie, sekaligus terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film atau streaming The Spongebob Movie di ponsel atau smartphone, diperankan oleh Tom Kenny.

Bagaimana sinopsis The Spongebob Movie?

Film The Spongebob Movie: Sponge Out of Water adalah sebuah film animasi Amerika Serikat tahun 2015.

Film The Spongebob Movie mengusung beberapa pengisi suara utama kenamaan seperti Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown, dan Carolyn Lawrence.

Selain itu, film yang masuk ke Indonesia pada 18 Maret 2015 tersebut diproduksi oleh Nickelodeon Movies dan Paramount Animation.

Serta didedikasikan kepada Ernest Borgnine, seorang pengisi suara Mermaid Man yang meninggal pada 2012 lalu.

Sekuel film The Spongebob Movie: Sponge Out of Water berhasil menuai beragam ulasan positif dan terbilang sukses di box office. Pasalnya, film ini mampu menghasilkan lebih dari $310 juta, dari jumlah budget $74 juta.

Berikut sinopsis The Spongebob Movie.

Film The Spongebob Movie: Sponge Out of Water bercerita pada usaha Plankton untuk mencuri resep rahasia Krusty Krab dari Mr. Krab.