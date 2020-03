Suzuki XL7 SUV Murah Sudah Terjual 1.200 Unit 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penjualan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) pada Januari 2020, masih dipimpin Carry Pikap.

Mobil yang bermain di segmen komersial tersebut, berkontribusi 56 persen dari total seluruh performa Suzuki pada awal tahun.

Bagaimana dengan progres pencapaian XL7? Saat menanyakan penjualannya, Direktur Pemasaran Roda Empat PT SIS Donny Saputra mengatakan, sejauh ini penerimaan pasar sangat positif. "Responnya sangat baik.

Dalam setengah bulan setelah meluncur (15/2/2020) sudah ada 1.200-an unit pemesanan, target kami itu kan 2.000 unit dalam satu bulan, jadi ini sudah positif," ucap Donny saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Donny, perolehan pemesanan untuk SUV murah yang memiliki platform sama dengan Ertiga tersebut, akan mulai normal setelah seluruh rangkaian proses peluncuran regionalnya selesai.

Sejauh ini, jumlah pemesanan sebanyak 1.200 unit tadi, baru diperoleh dari 11 wilayah di Indonesia. Sementara sisanya, masih ada 21 kota lain yang akan menjadi lokasi peluncuran regional XL7.

"Jadi sebanyak 1.200 unit itu baru dari 25 persen wilayah yang jadi target peluncuran regional kami. Nah, 21 wilayah yang lain menyusul akan meluncurkan Suzuki XL7," ucap Donny.

"Sejauh ini varian Alpha yang mendominasi, sedangkan untuk wilayah tertinggi masih Jakarta," kata dia.

Sekadar informasi, Suzuki resmi meluncurkan XL7 dalam tiga pilihan varian, yakni Zeta, Beta, dan Alpha.



Selain memiliki kesamaan dari segi platform, soal urusan mesin pun sama yang digunakan dengan Ertiga.

Mobil yang menjadi rival dari Honda BR-V, Toyota Rush, dan Daihatsu Terios itu, dipasarkan dengan banderol yang cukup kompetitif, yakni :

- XL7 ALPHA A/T Rp 277.000.000

- XL7 ALPHA M/T Rp 266.500.000

- XL7 BETA A/T Rp 267.000.000

- XL7 BETA M/T Rp 256.500.000

- XL7 ZETA A/T Rp 250.500.000

- XL7 ZETA M/T Rp 240.000.000. (kompas.com)