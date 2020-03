Download Lagu Lukas Graham MP3 Full Album, 20 Video YouTube MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Lukas Graham, berikut cara unduh lagu atau download lagu Lukas Graham MP3 full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Termasuk, video klip 20 lagu nonstop Lukas Graham di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 Lukas Graham full album 2020 dalam artikel ini.

Lukas Graham merupakan sebuah grup band asal Denmark, yang dibentuk pada tahun 2011.

Lukas Graham beranggotakan tiga orang personil, mereka adalah Lukas Forchhammer (vokalis), Mark Falgren (drummer) dan Magnus Larsson (bassis).

Mereka berhasil merilis album studio pertamanya dengan judul “Then We Take The World” pada 2012

Album ini pun sukses memuncaki tangga lagu nomor satu di Denmark.

Masuk tahun 2015, Lukas Graham kembali merilis album keduanya serta berhasil menuai perhatian internasional lewat singel berjudul "Mama Said" dan "7 Years".

