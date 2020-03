Ilustrasi. Nonton Film The Amazing Spider-Man 2 Sub Indo, Streaming Film Andrew Garfield.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar film pahlawan super, berikut cara unduh film atau download film The Amazing Spider-Man 2 dengan subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Simak juga cara nonton film dengan streaming film The Amazing Spider-Man 2 di HP, yang diperankan oleh Andrew Garfield.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis The Amazing Spider-Man 2 dalam artikel ini.

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro atau disebut juga The Amazing Spider-Man 2 merupakan film pahlawan super Amerika yang diadaptasi dari karakter Spider-Man terbitan Marvel Comics.

Film The Amazing Spider-Man 2 disutradarai langsung oleh Marc Webb dan dirilis oleh Sony Pictures bersamaan Columbia Pictures.

Berdurasi 142 menit, film ini adalah sekuel lanjutan dari film The Amazing Spider-Man yang dirilis pada tahun 2012.

Para pemeran film The Amazing Spider-Man 2 di antaranya Andrew Garfield, Emma Stone, Chris Zylka, Sally Field, Campbell Scott, Embeth Davidtz, Kari Coleman.

Di samping itu, pemeran film The Amazing Spider-Man 2 lainnya, wajah baru seperti Jamie Foxx, Dane DeHaan, Colm Feore, Paul Giamatti, Chris Cooper, yang memerankan karakter barunya.

Berikut, sinopsis The Amazing Spider-Man 2.

Film The Amazing Spider-Man 2 bercerita tentang petualangan Peter Parker sebagai seorang superhero Laba-laba bernama Spider-man.

Diawali ketika Peter Parker telah menyelesaikan masa pendidikannya dan berhasil lulus bersama dengan kekasihnya yaitu Gwen Stacy.

Namun di saat yang bersamaan, Peter Parker kemudian teringat janjinya dengan almarhum dari Ayah Gwen Stacy.