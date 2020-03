Gudang Movie, Download Film Once Upon A Time in Hollywood (Sub Indo)

Ilustrasi. Once Upon A Time in Hollywood.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar film Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio, berikut cara unduh atau download film Once Upon A Time in Hollywood, sekaligus terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film atau streaming Once Upon A Time in Hollywood di ponsel, yang diperankan Brad Pitt.

Bagaimana sinopsis Once Upon A Time in Hollywood?

Film Once Upon A Time in Hollywood adalah film drama komedi Amerika Serikat tahun 2019, yang ditulis serta disutradarai oleh Quentin Tarantino.

Film Once Upon A Time in Hollywood dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris kenamaan sebut saja sepertri Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern dan Al Pacino.

Once Upon a Time di Hollywood muncul perdana di Festival Film Cannes pada 21 Mei 2019, lalu dirilis di bioskop Amerika Serikat pada 26 Juli 2019 dan dijadwalkan dirilis pada 14 Agustus 2019 di Britania Raya.

Baru kemudian pada 27 Agustus 2019, film Once upon a Time In Hollywood tayang serentak di Indonesia.

Di akhir penayangannya, film Once upon a Time In Hollywood mampu mencatatkan pendapatan kotor sebesar US$357,8 juta, dari jumlah anggaran sebesar US$90–96 juta.

Berikut sinopsis Once upon a Time In Hollywood.

Film Once Upon a Time In Hollywood mengisahkan tentang seorang aktor televisi dan seorang pemeran pengganti yang berusaha mencapai kesuksesan di Hollywood.