Gudang Movie, Download Film The Fast and The Furious Sub Indo, Nonton Film Vin Diesel

Bagaimana sinopsis The Fast and The Furious?

The Fast and The Furious merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada 22 Juni 2001.

Film The Fast and The Furious yang disutradarai Rob Cohen dan diproduseri Neal H. Moritz.

Memiliki durasi 102 menit dengan menggunakan dua bahasa yakni Inggris dan Jepan, film ini menampilkan sederet bintang seperti Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, dan Jordana Brewster.

Berikut sinopsis The Fast and The Furious.

Film The Fast and The Furious menceritakan kisah Brian O’Connor (Paul Walker) sebagai salah satu polisi terbaik di divisinya.

Tugas yang diberikan kepada O’Connor selalu selesai dengan baik.

Misi datang silih berganti dengan berbagai kadar kesulitan.

Misi yang cukup berat kali ini adalah membongkar kasus pembajakan truk barang.