Download MP3 Lekas Pulih Fiersa Besari, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Chord Lekas Pulih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Fiersa Besari berjudul Lekas Pulih. Lagu Lekas Pulih Fiersa Besari masuk dalam trending YouTube saat ini.

Lirik lagu Lekas Pulih Fiersa Besari lengkap dengan chord.

Lagu-lagu Fiersa Besari banyak berisi tentang inspirasi dan makna mendalam tentang cinta dan semangat.

Lagu Lekas Pulih Fiersa Besari baru saja dirilis pada Sabtu (21/3/2020).

Lagu ciptaan Fiersa Besari digubah saat wabah virus corona atau Covid-19 jadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Fiersa Besari merilis lagu Lekas Pulih melalui audio lirik di channel youtubenya hingga ditonton lebih dari 1 juta kali tayang dan kini menjadi trending YouTube.

"Lagu ini untukmu, saya, kita, dan kalian, yang sedang tidak baik-baik saja. Yang terlalu patah untuk bicara; terlalu sakit untuk berbagi. Bertahanlah. Lekas Pulih," tulisnya di keterangan youtubenya.

Berikut Kunci Gitar & Lirik Lagu Fiersa Besari - Lekas Pulih

C F C

aku tahu mereka berdusta

C F G

kita tidak baik-baik saja

C F C

tapi dengan segenggam harapan

Am F C

tubuh ini mencoba bertahan..

Reff :

F G C

di napas yang tersisa

F G Am

sayup terdengar doa

F G C-G/B-Am

ku takkan hidup selamanya

Dm Fm C F

namun tak pernah siap berpisah..

C F C

tidak apa-apa menangislah

C F G

itu tak menjadikanmu lemah

C F C

semuanya memiliki hikmah

Am F C

Tuhan Maha Baik percayalah..