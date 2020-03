Gudang Movie Download Film The Secret Life of Pets 2 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para pencinta film animasi, berikut cara unduh atau download film The Secret Life of Pets 2, sekaligus terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film terpopuler 2020.

Termasuk, cara nonton online atau streaming The Secret Life of Pets 2 di ponsel atau smartphone.

Bagaimana sinopsis The Secret Life of Pets 2?

Film The Secret Life of Pets 2 adalah film animasi komedi Amerika Serikat tahun 2019, yang diproduksi oleh Illumination Entertainment.

Film The Secret Life of Pets 2 merupakan hasil garapan sutradarai Chris Renaud dan Jonathan Del val.

Selain itu, sekuel lanjutan film The Secret Life of Pets tahun 2016 tersebut ditulis oleh Brian Lynch.

Adapun para pengisi suara dalam film The Secret Life of Pets 2 dilakukan oleh Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Bobby Moynihan dan Patton Oswalt yang menggantikan posisi Louis C.K.

Di lain sisi, sebagai pengisi suara tokoh utama film, terdapat pemeran tambahan yakni, Tiffany Haddish, Nick Kroll, Pete Holmes dan Harrison Ford.

Film The Secret Life of Pets 2 dirilis perdana secara teatrikal di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juni 2019, kemudian dilanjutkan di Indonesia di tanggal 14 Juni 2019.

Film yang memimiliki durasi 86 menit tersebut menerima katerogi beragam tinjauan dari para kritikus film, kendati tetap sukses mendapat $ 433 juta dari penayangan di seluruh dunia.