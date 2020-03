Download Lagu Lauv MP3 Full Album, 15 Lagu Nonstop Video YouTube, Termasuk I Like Me Better

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Lauv, berikut cara unduh lagu Lauv atau download lagu Lauv MP3 Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler 2020.

Ari Staprans Leff atau yang lebih dikenal dengan nama panggung, Lauv merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman berkebangsaan Amerika Serikat.

Lauv lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada 8 Agustus 1994.

Penyanyi yang kini berbasis di Los Angeles tersebut, mengawali debut di dunia musik dengan merilis lagu Lost in the Light pada 2015.

Kemudian dilanjutkan dengan meluncurkan album kompilasi berjudul “I Met You When I Was 18” pada 2018.

Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, namun Lauv juga telah menulis lagu untuk sejumlah artis kenamaan lainnya seperti, lagu "Boys" Charli XCX, "No Promises" Cheat Codes dan Demi Lovato dan "Imperfections" Celine Dion.

Hingga pada akhirnya, Lauv berhasil merilis album studio debutnya berjudul “How I Feeling” pada 6 Maret 2020.

