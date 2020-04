Download Lagu Hari Ini Esok Lusa Brisia Jodie MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu MP3 Hari Ini Esok Lusa Brisia Jodie, Video YouTube.

Lagu Hari Ini Esok Lusa dinyanyikan Brisia Jodie.

Lagu Hari Ini Esok Lusa merupakan single terbaru Brisia Jodie.

Video musik Lagu Hari Ini Esok Lusa Brisia Jodie dirilis di YouTube Maret 2020.

Lirik Lagu Hari Ini Esok Lusa Brisia Jodie

Intro : C G# F Dm G C

C G# F

Hari ini esok lusa dan selamanya

Bb

Hanya ada kau di hati

Em A Dm

Kau buatku serasa hidup dalam mimpi

Fm

Meski terjaga..

C G#

Tak ada setitik ragu

F Bb

Hadir mengajakku pindah ke lain hati

Em A Dm

Bersamamu hingga bumi tak bermentari

Fm C Gm C

Padamu kuberjanji.. hoo ooo..

F Fm

Semerbak kasih kita

Em A

Mewangi selamanya

C Am Dm Gm A

Harum abadi lestari asmara.. hoo..

Reff :

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m Bm Em

Ku berjanji kan tetap setia

A F#

Hoo ooh..

Bm E

Di dalam pelukmu

Em-F#m-G-F#m-A-A D

Sa-at kutinggalkan dunia..