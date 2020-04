Download Lagu Aisyah Istri Rasulullah MP3 Adam, Video YouTube Terpopuler Aisyah Istri Rasulullah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Aisyah Istri Rasulullah yang dicover oleh Adam. Tonton video cover lagu Aisyah Istri Rasulullah yang diunggal di channel Youtube Adam Musik.

Video Lagu Aisyah Istri Rasulullah by Adam langsung trending di Youtube dan telah ditonton sebanyak jutaan kali hanya dalam waktu beberapa hari.

Lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah merupakan lagu religi yang populer dan banyak dicari di tahun 2020.

Lagu ini merupakah ciptaan atau original song dari Projector Band berjudul Aisyah.

Adaptasi lirik Aisyah Istri Rasulullah diciptakan oleh Hasbi Haji Muh Ali (Mr Bie).

Lagu Aisyah Istri Rasulullah banyak dicover para penyanyi religi, diantara Aisyah Istri Rasulullah Cover by Ria Ricis ft Shandy, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Nissa Sabyan, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Dewi Hajar.

Download Aisyah versi Projector Band di sini

Lirik lagu Aisyah Istri Rasulullah

Mulia indah cantik berseri

Kulit putih bersih merah dipipimu

Dia aisyah putri abu bakar

Istri rasullallah Sungguh sweet nabi mencintamu

Hingga nabi minum di bekas bibirmu

Bila dia marah, nabi kan bermanja

Mencubit hidungnya Aisyah… Romantisnya cintamu dengan nabi

Dengan baginda kau pernah main lari-lari

Selalu bersama hingga ujung nyawa

Kau disamping rasullallah… Aisyah… Sungguh manis oh sirah kasih cintamu

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Kau istri tercinta Ya aisyah, ya Humairah… Rasul sayang, kasih, rasul cintamu

Mulia indah cantik berseri

Kulit putih bersih merah dipipimu

Dia aisyah putri abu bakar Istri rasullallah Sungguh sweet nabi mencintamu

Bila lelah nabi baring dijilbabmu

Seketika kau pula bermanja

Mengikat rambutnya Aisyah… Romantisnya cintamu dengan nabi

Dengan baginda kau pernah lari-lari

Selalu bersama hingga ujung nyawa

Kau disamping rasullallah… Aisyah… Sungguh manis oh sirah kasih cintamu

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Kau istri tercinta

Ya aisyah, ya Humairah… Rasul sayang, kasih, rasul cintamu Aisyah Istri Rasulullah - Ria Ricis ft Shidy

Aisyah Istri Rasulullah - Dewi Hajar

Aisyah Istri Rasulullah - Nissa Sabyan

Aisyah Istri Rasulullah - Ulfatul Habibah

Lagu Aisyah Istri Rasulullah kini banyak dicover oleh sejumlah penyanyi religi yang trending di YouTube.

(tribunlampung.co.id)

