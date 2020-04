Gudang Movie, Download Film Star Wars The Rise of Skywalker, Film Carrie Fisher dan Mark Hamill

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Star Wars The Rise of Skywalker atau download film Star Wars The Rise of Skywalker dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Star Wars The Rise of Skywalker di ponsel, diperankan oleh Carrie Fisher dan Mark Hamill.

Bagaimana sinopsis film Star Wars The Rise of Skywalker?

Star Wars The Rise of Skywalker merupakan film produksi Amerika Serikat dirilis pada tahun 2019, film ini juga menjadi lanjutan film ketiga sekuel Star Wars.

Film Star Wars The Rise of Skywalker diproduksi, ditulis dan disutradarai oleh J. J. Abrams.

Film tersebut diproduksi oleh Lucasfilm dan Perusahaan produksi Abrams, Bad Robot Productions, serta didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Adapun para pemeran di dalam film Star Wars The Rise of Skywalker seperti Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo , Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, dan Billy Dee Williams.

Film Star Wars The Rise of Skywalker perdana diputar dunia di Los Angeles pada 16 Desember 2019, dan dirilis secara teatrikal di Indonesia pada 18 Desember 2019, dan Amerika Serikat pada 20 Desember 2019.

Di akhir penayangannya di seluruh dunia, film Star Wars The Rise of Skywalker berhasil meraut pendapatan kotor sebesar $1.049 Miliar, dari nilai anggaran $275 Juta.

Berikut sinopsis film Star Wars The Rise of Skywalker.