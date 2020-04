Download Lagu MP3 The Weeknd Full Album, 20 Video YouTube termasuk Lagu In Your Eyes

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans The Weeknd, berikut cara unduh lagu The Weeknd atau download lagu MP3 The Weeknd full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Termasuk, video klip 20 lagu nonstop The Weeknd di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 The Weeknd full album 2020 dalam artikel ini.

Abel Makkonen Tesfaye atau yang lebih dikenal dengan nama panggung The Weeknd adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman Kanada.

Pada akhir 2010, awalnya Tesfaye secara anonim mengunggah beberapa lagu ke YouTube dengan nama "The Weeknd".

Masuk tahun 2012, The Weeknd berhasil merilis sebuah album kompilasi Trilogy, tiga puluh lagu yang terdiri dari mixtape yang dimaster ulang dan tiga lagu tambahan.

Album tersebut dirilis di bawah label Republic Records dan labelnya sendiri XO.

Sejauh ini, The Weeknd telah berhasil memenangkan dua Grammy Award dan sembilan Juno Award.

