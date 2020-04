Download Lagu MP3 Kygo Full Album, 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Firestone

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Kygo, berikut cara unduh lagu MP3 Kygo atau download lagu MP3 Kygo full album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Kyrre Gørvell-Dahll atau lebih dikenal dengan nama panggung Kygo merupakan seorang DJ, penulis lagu dan produser rekaman asal Norwegia.

Kendati meski berkewarganegaraan Norwegia, Kyrre Gørvell-Dahll lahir di Singapura pada 11 September 1991.

Sosok Kygo mulai menuai perhatian internasional di dunia musik remix sejak merilis lagu "I See Fire" bersama Ed Sheeran pada Desember 2013 dan single di tahun 2014 berjudul "Firestone".

Hingga memasuki akhir tahun 2015, Kygo berhasil menjadi artis tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify dan pada Juni 2016 dan telah mencapai 2 miliar streaming di Spotify.

Sejauh ini, Kygo telah meluncurkan sejumlah single, seperti "Stole the Show", "Here for You", "Stay" tahun 2015, "It Ain't Me" tahun 2017 dan remix tahun 2019 "Higher Love" yang dibawakan oleh Whitney Houston.

Sedangkan album debut studionya, berjudul “Cloud Nine” telah dirilis pada 13 Mei 2016 lalu.

