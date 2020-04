Download MP3 Lagu Aisyah Istri Rasulullah Brisia Jodie, Video Klip Terpopuler YouTube 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Aisyah Istri Rasulullah lagu cover Brisia Jodie. Video lagu terbaru Aisyah Istri Rasulullah cover Brisia Jodie di YouTube.

Lagu Aisyah Istri Rasulullah merupakan salah satu lagu cover yang sukses dibawakan oleh sejumlah penyanyi, salah satunya Brisia Jodie.

Lagu MP3 Aisyah Istri Rasulullah dan video klip Brisia Jodie jadi lagu terpopuler dan paling banyak dicari di YouTube pada tahun 2020.

Brisia Jodie adalah penyanyi muda berbakat yang juga artis jebolan pencarian bakat Indonesian Idol.

Lagu Aisyah Istri Rasulullah menceritakan tentang kisah cinta Sayyidah Aisyah dan Rasulullah.

Lagu ini merupakah ciptaan atau original song dari Projector Band berjudul Aisyah.

Adaptasi lirik Aisyah Istri Rasulullah diciptakan oleh Hasbi Haji Muh Ali (Mr Bie).

Lagu Aisyah Istri Rasulullah banyak dicover para penyanyi religi, diantara Aisyah Istri Rasulullah Cover by Adam, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Syakir Daulay, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Ria Ricis ft Shandy, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Nissa Sabyan, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Dewi Hajar.

Download Aisyah versi Projector Band di sini

Lagu: Projectorband

Lirik: Hasbi Haji Muh Ali (Mr bie)