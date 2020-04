Pick Up Paling Mewah, New Carry Luxury

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan varian tertinggi dari Suzuki New Carry Pick Up

Model terbaru ini ikut mejeng pada pameran otomotif kendaraan niaga di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2020.

Pada 2019 market share New Carry Pick Up mencapai 57 persen di segmennya. Sementara catatan penjualan Carry pada Januari 2020 mencapai 5.700 unit.

Hal inilah yang membuat PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan varian terbarunya untuk mendorong dan mengoptimalkan kegiatan niaga para pengusaha.

Tidak banyak yang perubahan dari seri sebelumnya varian yang sebelumnya, New Carry Luxury berfokus pada desain eksterior yang lebih eksklusif dan aktraktif dengan cover outside mirror chrome, front grill garnish chrome, cover garnish, handle chrome, body color front, chrome wheel cover, side deck decal dan juga tail gate.

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra, mengatakan, New Carry Pick Up dihadirkan untuk pelanggan yang menginginkan tampilan kendaraan niaga lebih mewah.

“New Carry Luxury tetap mengedepankan keunggulan dari Carry Pick Up yaitu ILMU, Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muat Banyak, serta Untung di ujung,” ujar Donny, Berbeda dengan New Carry yang memiliki tiga varian warna yaitu hitam, putih, silver.

New Carry Luxury hanya memiliki satu varian warna yaitu Silky Siver. “Pemilihan warna ini adalah hasil studi market yang sudah dilakakukan oleh Suzuki selama hampir satu tahun, konsumen ingin mendapat sentuhan krom, maka kita mencari tahu kira-kira di warna apa yang cocok.

Hasilnya mereka membutuhkan warna silver,” kata Dony Suzuki New Carry Luxury terdiri dari dua tipe yaitu Flat Deck AC/PS dan Wide Deck AC/PS.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) (Istimewa)

Harga On The Road (OTR) untuk varian dari New Carry di Lampung dibanderol dengan harga Rp 164.500.000 untuk tipe New Carry FD PS Luxury dan Rp 167.500.000 untuk tipe New Carry WD PS Luxury. (*)