Download Lagu MP3 Rihanna Full Album, 20 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Believe It

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Rihanna, berikut cara unduh lagu MP3 Rihanna atau download lagu MP3 Rihanna Full Album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Termasuk, Video Klip 20 lagu nonstop Rihanna di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 Rihanna Full Album 2020 dalam artikel ini.

Robyn Rihanna Fenty atau lebih kenal dengan nama panggunag Rihanna, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan pengusaha berkebangsaan Barbados.

Rihanna lahir di Saint Michael, Barbados 20 Februari 1988 dan dibesarkan di Bridgetown.

Awalnya, bakat menyanyi Rihanna ditemukan oleh produser rekaman berkebangsaan Amerika Serikat, Evan Rogers, di negara asalnya pada tahun 2003.

Di sepanjang tahun 2004, dia merekam rekaman demo dibawah arahan dari Rogers dan menandatangani kontrak rekaman bersama Def Jam Recordings, setelah mengikuti audisi di hadapan rapper, produser hip hop dan presiden Def Jam pada saat itu, Jay-Z.

Pada tahun 2005, Rihanna mulai dikenal setelah merilis album studio debutnya Music of the Sun, dan juga album selanjutnya A Girl like Me (2006).

Kedua album ini berada di posisi kurang dari sepuluh besar di Billboard 200 AS dan masing-masing menghasilkan single-single sukses seperti "Pon de Replay", "SOS" dan "Unfaithful".

Hingga saat ini, Rihanna masih eksisi di dunia musik Internasional, dengan aktif merilis single maupun album baru.