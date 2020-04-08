Lagu Glenn Fredly
Download MP3 Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly, Video YouTube Lagu Glenn Fredly
Download MP3 Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly, Video YouTube Lagu Glenn Fredly.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly, Video YouTube Lagu Glenn Fredly.
Lagu Sedih Tak Berujung dinyanyikan Glenn Fredly.
Lagu Sedih Tak Berujung diciptakan Glenn Fredly.
Video Klip Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly dirilis Oktober 2009.
Lirik Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly
Saat menjelang
Hari hari bahagiamu
Aku memilih diam dalam sepiku
Saat mereka tertawa diatas pedihku
Tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku
Aku tak peduli
Sungguh tak peduli
Inilah jalan hidupku
Ini aku kau genggam hatiku
Simpan didalam lubuk hatimu
Tak tersisa untuk diriku habis semua rasa didada
Selamat tinggal kisah tak berujung
Kini ku kan berhenti berharap
Perpisahan kali ini untukku
Akan menjadi kisah sedih yang tak berujung
Ini aku kau genggam hatiku
Simpan di dalam lubuk hatimu
Tak tersisa untuk diriku
Habis semua rasa di dada
Selamat tinggal kisah tak berujung
Kini ku kan berhenti berharap
Perpisahan kali ini untukku
Akan menjadi kisah sedih yang tak berujung (ho)
Download MP3 Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly
Lagu Sedih Tak Berujung Glenn Fredly
Lagu Glenn Fredly
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