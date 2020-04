VIDEO Kabar Duka dari Ayah Shelomita dan Reuben Elishama, Musisi Didi Hadju Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan Tanah Air.

Musisi senior sekaligus ayah dari artis Shelomita dan Reuben Elishama meninggal dunia.

Seperti dikutip dari Wartakotalive.com, Didi Hadju mengembuskan napas terakhir pada Senin 6 April 2020 lalu pukul 01.34 WIB.

Saat ini jenazah Didi Hadju juga telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Baik Shelomita maupun Reuben Elishama mengungkapkan rasa duka melalui akun Instagram masing-masing.

Dalam unggahannya itu Reuben Elishama menulis jika almarhum sang ayah telah berjuang melawan penyakitnya.

"Assalamualaikum pa, aku mau ngucapin Selamat jalan pa...

we knew that you did your best to stay as long as you can..we might not spent time as much, but for the last 2-3 years, i learned alot about you as a person

(kami tahu papa sudah berjuang untuk tetap bertahan selama ini, mungkin kita juga tidak menghabiskan banyak waktu bersama-sama, tapi setidaknya 2-3 tahun ini aku belajar banyak hal darimu)" tulis Reuben.

Melalui unggahannya itu pula, Reuben Elishama mengungkapkan jika dirinya tak bisa memandikan dan menguburkan jenazah sang ayah.