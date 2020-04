Chord Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly - Lagu Terpopuler Glenn Fredly di YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar dan lirik lagu Akhir Cerita Cinta - Glenn Fredly. Lagu Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly jadi salah satu lagu terpopuler di YouTube.

Download lagu MP3 Glenn Fredly Akhir Cerita Cinta dan chord gitar Akhir Cerita Cinta.

Berikut chord Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly

Intro : C Am F Dm G

C F

Sandiwarakah selama ini

Em Am D G

Setelah sekian lama kita t’lah bersama

C F

Inikah akhir cerita cinta

Em Am D G

Yang s’lalu aku banggakan di depan mereka

Gm C F

Entah di mana ku sembunyikan rasa…

F - Em A

Malu…

Reff 1:

D F#m

Kini harus aku lewati

Bm A G A

Sepi hariku… tanpa dirimu lagi

D F#m

Biarkan kini ku berdiri

Bm A E G

Melawan waktu……tuk melupakanmu

F#m Bm - C#m Em

Walau… pedih hati…

A D

Namun aku bertahan

Musik: D Bm G A

D Bm Em A

Am D G

Entah di mana ku sembunyikan rasa…

G - F#m B

Malu…

Reff 2:

E G#m

Kini harus aku lewati

C#m B A

Sepi hariku… tanpa dirimu lagi

E G#m

Biarkan kini ku berdiri

C#m B A B

Melawan waktu……tuk melupakanmu

E G#m

Kini harus aku lewati

C#m B A B

Sepi hariku… tanpa dirimu lagi

E G#m

Biarkan kini ku berdiri

C#m B F# A

Melawan waktu…… tuk melupakanmu

G#m C#m - D#m F#m

Walau… pe - dih hati…

B E

Namun aku bertahan

Outro: E Em