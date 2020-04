Chord Gitar Lagu Januari Glenn Fredly, Download MP3 dan Video Lagu Januari Terpopuler YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu Januari MP3 Glenn Fredly. Chord gitar Januari Glenn Fredly.

F G Am

Berat bebanku

F G Am

Meninggalkanmu

F G Am G C G F

Separuh nafas jiwaku...sirna

F G Am

Bukan salahmu

F G Am

Apa daya ku

F G Am G C

Mungkin benar cinta sejati

G F G F

Tak berpihak pada kita...

Chorus:

F G C

Kasihku

G Am

Sampai di sini kisah kita

G F

Jangan tangisi keadaannya

C F G

Bukan karna kita berbeda

F G C

Dengarkan

G Am

Dengarkan lagu lagu rindu

G F

Melodi rintihan hati ini

C F G C

Kisah kita berakhir di Januari

G# D# G# D#

Slamat tinggal kisah sejatiku

C#

ooo pergilah...

Music:

G# F# Fm F# Bb

Chorus Overtune:

D# Bb Cm

Kasihku sampai di sini kisah kita

Bb G#

Jangan tangisi keadaannya

D# Fm Bb

Bukan karna kita berbeda

D# Bb Cm

Hoo.. dengarkan lagu-lagu ini

Bb G#

Melodi rintihan hati ini

D# Fm Bb D#

Kisah kita berakhir di Januari

Inter:

D# Bb Cm Bb G# D# Fm Bb

D# Bb Cm

Hoo dengarkan lagu-lagu ini

Bb G#

Melodi rintihan hati ini

D# Fm

Kisah kita berakhir...

G# G#

Berakhir... berakhir...

Bb D# B Cm Bb

Di Januari....

G# Bb D#

Berakhir di Januari

