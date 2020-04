Syarat Pengajuan Kredit BNI Griya, Manfaat dan Biaya Administrasi Pinjaman di Bank BNI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG – Pinjaman atau kredit BNI Griya merupakan salah satu produk yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia atau BNI.BNI Griya adalah produk pinjaman yang diberikan guna menfasilitasi pembiayaan konsumtif.

Pinjaman BNI Griya bertujuan untuk Pembelian, Pembangunan/Renovasi, Top Up, Refinancing, atau Take Over properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kaveling.

Kendati demuikian, tetap BNI Griya memiliki besaran pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon. Lalu apa syarat dan bagaimana cara pengajuan kredit BNI Griya?

Apa manfaat keunggulan BNI Griya?

Adapun sejumlah keunggulan yang ditawarkan oleh BNI Griya, seperti:

1. Angsuran ringan.

2. Jangka waktu hingga 25 tahun.

3. Bebas memilih lokasi properti idaman.

Apa syarat pengajuan BNI Griya?

Berikut adalah beberapa syarat yang harus dilengkapi tatkala hendak mengajukan pinjaman BNI Griya, seperti: