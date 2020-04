Download Lagu Aisyah Istri Rasulullah MP3 Arsy Hermansyah, Video Lagu Terbaru Trending YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 lagu Aisyah Istri Rasulullah Arsy Hermansyah. Video klip milik anak pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah ini trending di YouTube.

Download lagu Aisyah Istri Rasulullah MP3 cover Arsy Hermansyah, video klip terbaru di YouTube.

Lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah merupakan lagu religi yang populer dan banyak dicari di tahun 2020.

Lagu ini merupakan ciptaan atau original song dari Projector Band, adaptasi lirik oleh Hasbi Haji Muh Ali (Mr Bie).

Lagu Aisyah Istri Rasulullah banyak dicover para penyanyi religi, diantaranya, Aisyah Istri Rasulullah cover Happy Asmara, Aisyah Istri Rasulullah cover Adam, Aisyah Istri Rasulullah cover Via Vallen, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Dewi Hajar, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Ulfatul Habibah.

Download Aisyah versi Projector Band di sini

Lirik Aisyah Istri Rasulullah

Mulia indah cantik berseri

Kulit putih bersih merahnya pipimu

Dia Aisyah putri Abu Bakar

Istri Rasulullah

Sungguh sweet Nabi mencintamu

Hingga Nabi minum di bekas bibirmu

Bila marah, Nabi kan memanja

Mencubit hidungnya

Aisyah..

Romantisnya cintamu dengan Nabi

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Selalu bersama hingga ujung nyawa

Kau di samping Rasulullah

Aisyah…

Sungguh manis oh sirah kasih cintamu

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Kau istri tercinta ya Aisyah, ya Humairah

Lagu Aisyah Istri Rasulullah kini banyak dicover oleh sejumlah penyanyi religi yang trending di YouTube.

