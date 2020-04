Download Lagu MP3 Aisyah Istri Rasulullah Sabyan, Video Lagu Terpopuler YouTube 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu Aisyah Istri Rasulullah Sabyan Gambus MP3. Tonton video cover lagu Aisyah Istri Rasulullah yang diunggal di channel Youtube Sabyan pada Sabtu (28/3/2020) siang.

Video Lagu Sabyan - Aisyah Istri Rasulullah masuk di jajaran tranding Youtube dan telah ditonton jutaan kali.

Lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah merupakan lagu religi yang populer dan banyak dicari di tahun 2020.

Lagu ini merupakah ciptaan atau original song dari Projector Band, adaptasi lirik oleh Hasbi Haji Muh Ali (Mr Bie).

Lagu Aisyah Istri Rasulullah banyak dicover para penyanyi religi, diantaranya, Aisyah Istri Rasulullah cover Happy Asmara, Aisyah Istri Rasulullah cover Adam, Aisyah Istri Rasulullah cover Via Vallen, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Dewi Hajar, Aisyah Istri Rasulullah Cover by Ulfatul Habibah.

Download Aisyah versi Projector Band di sini

Berikut lirik dan chord lagu Aisyah Istri Rasulullah:

Lagu: Projectorband

Lirik: Hasbi Haji Muh Ali (Mr bie)

AISYAH ISTRI RASULULLAH

Mulia indah cantik berseri

Kulit putih bersih merah di pipimu

Dia Aisyah putri Abu Bakar

Istri Rasulullah

Sungguh sweet Nabi mencintamu

Hingga Nabi minum di bekas bibirmu

Bila marah, Nabi kan bermanja

Mencubit hidungnya