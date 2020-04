Download Lagu MP3 Meghan Trainor Full Album, 20 Video YouTube MP3. Lagu Dear Future My Husband

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans Meghan Trainor, berikut cara unduh lagu MP3 Meghan Trainor atau download lagu MP3 Meghan Trainor Full Album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Meghan Elizabeth Trainor atau lebih dikenal sebagai Meghan Trainor, adalah seorang penyany dan penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat, yang lahir di Nantucket, Massachusetts, A.S, pada 22 Desember 1993.

Nama Meghan Trainor mulai dikenal lewat singlenya berjudul "All About That Bass" dan "Lips Are Movin".

Meghan Trainor telah tertarik terhadap dunia tarik suara sejak usia dini, dan mulai serius pada usia remaja.

Tepat di usianya 15 dan 17 tahun, Meghan Trainor telah menulis, merekam, membawakan dan memproduksi tiga album independen.

Meghan Trainor menandatangani kontrak penerbitan album dengan “Big Yellow Dog Music” sebagai seorang penulis lagu, sebelum dia ditawari ke Epic Records.

Hingga pada akhirnya berhasil meluncurkan single debutnya berjudul "All About That Bass" pada bulan Juni 2014.

Dimana lagu All About That Bass berhasil menduduki tangga nomor satu di Billboard Hot 100 dan terjual sebanyak 11 juta eksemplar secara internasional.