Download Lagu Oh My God MP3 (G)I-DLE, Video Klip Oh My God Lagu Korea Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Oh My God dinyanyikan (G)I-DLE dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Oh My God dan video klip Oh My God dalam artikel ini.

(G)I-DLE resmi comeback dengan merilis album 'I Trust' bersama dengan album tersebut, dirilis juga video musik lagu andalan berjudul Oh My God.

Girlband Cube Entertainment itu menampilkan konsep yang misterius dalam video ini.

Berikut lirik lagu Oh My God - (G)I-DLE

Nunbusin haneure siseoneul garin chae ne pum ane angine

Heureuneun eumage jeongsineul ppaetgin chae geudaero ppallyeo deune

Help me help me sumi meojeul geot gachi I feel

Set me free set me free noga beoril geot gachi So sick

Swil teum eopsi ppajyeodeulgo irijeori gatgo nolgo

Iseongeul kkaebusugo jemeotdaero deureooji

Wiheomhani gatgo sipgo apeumkkaji ango sipgo

Gyeolguk neoreul pumeuni nan

Oh my god, she took me to the sky

Oh my god, she showed me all the stars

Babe babe dallyeodeul geonman gachi Come in

Make me make me jeongsin nagal geot gachi Like it

Oh god eojji jeoege

Ireon siheomeul jwonnayo Is it a call from hell?

Can't stop daeche eotteoke geunyeoreul ppajyeonagalkkayo

Dangsini jun jeoljeneun eoduun beullaekol sok galgigalgi

Jjitgyeojyeo honi nagan chaero geujeo eoribeori

Tongjega bulganeunghae seoltang ppurin mayakgachi

Ige joeramyeon beorirado aju dalge batji