Lagu Sabyan
Download MP3 Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan, Video YouTube
Download Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan, Video YouTube Al Wabaa' Virus Corona
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan, Video YouTube.
Lagu Al Wabaa' Virus Corona dinyanyikan Sabyan.
Lagu Al Wabaa' Virus Corona diciptakan Ayus.
Video klip Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan dirilis di YouTube April 2020.
Lirik Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan
BEGITU BANYAK KULIHAT
RAGA TANPA NYAWA
KAU AMBIL MEREKA
TUA DAN MUDA
BENCANA KIAN MERAJA
DATANG TAK MENYAPA
MANUSIA SEMBUNYI
DALAM ATAPNYA
TAK SEDIKIT AIR MATA
TAK SEBAB ALLAH YANG TEGA
KITA YANG SALAH
DALAM MENATA DUNIA
اللهم ادفع عنا الغلاء و البلاء و الوباء
في الدنيا خاصة في بلادنا اندونيسيا
DENGAN RIBUAN DOSA KUPINTA
BELAS KASIHMU YAA ALLAH
Allahumadfa' nal ghola' wal bala' wal waba' fiddun ya khossoh fi baladina INDONESIA
Berita Terkait :#Lagu Sabyan
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung