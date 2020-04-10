Lagu Sabyan

Download MP3 Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan, Video YouTube

Download Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan, Video YouTube Al Wabaa' Virus Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan, Video YouTube.

Lagu Al Wabaa' Virus Corona dinyanyikan Sabyan.

Lagu Al Wabaa' Virus Corona diciptakan Ayus.

Video klip Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan dirilis di YouTube April 2020.

Lirik Lagu Al Wabaa' Virus Corona Sabyan

BEGITU BANYAK KULIHAT
RAGA TANPA NYAWA
KAU AMBIL MEREKA
TUA DAN MUDA

BENCANA KIAN MERAJA
DATANG TAK MENYAPA
MANUSIA SEMBUNYI
DALAM ATAPNYA

TAK SEDIKIT AIR MATA
TAK SEBAB ALLAH YANG TEGA
KITA YANG SALAH
DALAM MENATA DUNIA

اللهم ادفع عنا الغلاء و البلاء و الوباء
في الدنيا خاصة في بلادنا اندونيسيا

DENGAN RIBUAN DOSA KUPINTA
BELAS KASIHMU YAA ALLAH

Allahumadfa' nal ghola' wal bala' wal waba' fiddun ya khossoh fi baladina INDONESIA

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Lagu Al Wabaa Virus Corona Sabyan
Download Lagu Al Wabaa
Download Lagu Al Wabaa Virus Corona
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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