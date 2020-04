Download Lagu Till We Meet Again MP3 Alffy Rev, Video Klip Till We Meet Again Lagu Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Till We Meet Again dinyanyikan Alffy Rev dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Till We Meet Again dan video klip Till We Meet Again dalam artikel ini.

Alffy Rev merilis karya terbarunya yang juga menjadi single ke-5 nya berjudul Till We Meet Again.

Lagu Till We Meet Again kini menduduki trending musik youtube.

Berikut lirik lagu Till We Meet Again - Alffy Rev

Hi, wake up

You've been far away dreaming

Now, guess what we're gonna do

Hi, hear me

Come closer, I'll keep you warm

Like the sunshine after rain

Now I know I can’t deny

Now I know I can’t for get

And every time I look at you

It just fits so perfectly

Now I know I can’t deny

Now I know I can’t forget

You're the first one I let in

And letting go

Can you find me now?

Under ten thousand stars

Can you feel me now?

Hold me tight

Back to the day we met and till we meet again

Back to the day we met and till we meet again

Look at me!

I'm looking for some answers

Now, guess what we're gonna do

Hi, hear me

Come closer, I’ll keep you warm and

Tell me what is on your mind?