Lagu Sabyan
Download Lagu Ya Arhamarrohimin MP3 Sabyan, Video YouTube Sabyan
Download Lagu Ya Arhamarrohimin MP3 Sabyan, Video YouTube Ya Arhamarrohimin Sabyan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Ya Arhamarrohimin MP3 Sabyan, Video YouTube Sabyan.
Lagu Ya Arhamarrohimin dinyanyikan Sabyan.
Lagu Ya Arhamarrohimin diciptakan Ayus.
Video klip Lagu Ya Arhamarrohimin Sabyan dirilis di YouTube April 2020.
Lirik Lagu Ya Arhamarrohimin Sabyan
Ku Tak Berharap selain kepadaMu
Pemberi pertolongan dalam hidup
Ku tak meminta selain kepadamu
Karena semua milikmu
Segala puji hanya untukMU
Reff:
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Farja ‘alal muslimin
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Farja ‘alal muslimin
Ku Tak Berharap selain kepadaMu
Pemberi pertolongan dalam hidup
Ku tak meminta selain kepadamu
Karena semua milikmu
Segala puji hanya untukMU
Reff:
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Farja ‘alal muslimin
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Ya Arhamarrohimin …
Farja ‘alal muslimin