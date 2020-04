Jabat CEO Putri Hijab Lampung, Anistia Ingin Patahkan Stigma Berhijab Batasi Ruang Wanita

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Anistia menjadi CEO Putri Hijab Lampung sejak akhir tahun 2019.

Sejak itulah, Anistia bersama dengan Manajemen Putri Hijab Lampung memiliki visi untuk mematahkan stigma kalau berhijab membatasi ruang wanita untuk aktif, kreatif, dan inovatif.

Dara kelahiran Tanggamus 20 Februari 1999 itu mengatakan, selama ini banyak wanita di Indonesia yang meski berhijab namun masih bisa aktif, kreatif, dan inovatif.

Contohnya ada wanita yang aktif menjadi atlet.

"Bahkan saat ini banyak pekerjaan yang dulunya melarang wanita berhijab, sudah menghapus larangannya. Sehingga wanita berhijab bisa melakukan pekerjaan itu," kata Anistia.

Sementara itu misinya adalah mensosialisasikan visi itu di media sosial seperti instagram, karena anak muda zaman sekarang banyak yang menggunakan instagram untuk eksis sekaligus mencari segala informasi.

Selain itu untuk mewujudkan visinya, Anistia bersama dengan Manajemen Putri Hijab Lampung mengadakan kegiatan Putri Hijab Lampung Goes To Campus dan Putri Hijab Lampung Goes To School.

Namun kegiatan itu baru diadakan di IBI Darmajaya pertengahan Maret 2020 karena adanya wabah corona.

Dalam kegiatan Putri Hijab Lampung Goes To Campus, Anistia dan Manajemen Putri Hijab Lampung juga mempersilakan mahasiswi yang memiliki potensi dan berminat menjadi Putri Hijab Lampung 2020 untuk mendaftar.