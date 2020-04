Putus Sebaran Covid-19, Bhabinkamtibmas Pasang Spanduk Imbauan Jangan Mudik di Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Banjit Polres Way Kanan melakukan pemasangan spanduk imbauan untuk jangan mudik di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (11/4/2020).

Hal ini dilakukan agar warga melakukan physical distancing atau jaga jarak sosial, salah satunya menunda mudik.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Banjit menyampaikan kami menganjurkan warganya tidak bepergian ke luar kota, termasuk pulang kampung.

"Kami justru menganjurkan masyarakat tidak bepergian sama sekali, termasuk pergi ke luar kota, apalagi pulang kampung,” Kata IPTU Abri Firdaus, Sabtu (11/4/2020).

Dengan demikian, kata Abri, larangan mudik ini disampaikan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona terhadap orang terdekat.

Seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Banjit Bripka Yudi Purnomo bersama Kepala Kampung dan aparatur Kampung Rantau Temiang memberikan imbauan untuk tidak mudik bagi warga yang akan pulang kampung maupun yang akan meninggalkan kampung di Wilayah Kecamatan Banjit.

Selain itu, Pihaknya menghimbau untuk tetap tinggal di rumah saja, apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan gunakan masker bila keluar rumah dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

"Mudik massal merupakan kegiatan yang menguras energi, sehingga membuka potensi penularan virus corona,” tandas Kapolsek. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)