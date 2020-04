Download lagu MP3 The Script Full Album, 20 Video YouTube MP3. Termasuk Lagu Hall of Fame

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penggemar dan fans The Script, berikut cara unduh lagu MP3 The Script atau download lagu MP3 The Script Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, Video Klip 20 lagu nonstop The Script di Video YouTube MP3.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 The Script Full Album 2020 dalam artikel ini.

The Script adalah sebuah band rock asal Dublin, Irlandia, yang telah dibentuk sejak tahun 2001.

The Script beranggotakan tiga orang personel, mereka adalah Danny O'Donoghue (vokalis), Mark Sheehan (gitaris) dan Glen Power (drummer).

Pada Agustus 2008, The Script berhasil merilis album perdana bertajuk “The Script” dengan single "We Cry" , "The Man Who Can't Be Moved" , "Breakeven" , "Talk You Down" , dan "Before The Worst".

Di mana album perdana tersebut mampu menempati posisi 1 di Irlandia dan UK, serta menempati posisi 64 di Billboard 200 (AS).

Sejak saat itu, hingga kini The Script telah dikenal luas di dunia musik Internasional.

