Gudang Movie, Download Film Die Hard, Nonton Film Bruce Willis dan Alan Rickman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Die Hard atau download film Die Hard dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Die Hard di ponsel, diperankan oleh Bruce Willis dan Alan Rickman.

Bagaimana sinopsis film streaming Die Hard?

Die Hard adalah sebuah film aksi asal Amerika Serikat, yang dirilis pertama kali pada 15 Juli 1988.

Film Die Hard disutradarai John McTiernan dan diproduseri oleh Lawrence Gordon bersama Joel Silver, Charles Gordon serta Beau Marks.

Adapun para pemeran di dalam film Die Hard antara lain seperti Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Alexander Godunov, Reginald VelJohnson, dan Paul Gleason.

Di akhir penayangannya film Die Hard berhasil meraih pendapatan kotor sebesar, yakni domestik, $83 jutaan dan dunia $138 jutaan. Hal tersebut diraih dari nilai anggaran senilai $30 juta.

Berkat pencapaiannya itu, film Die Hard berhasil menelurkan sejumlah sekuel lanjutan seperti Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance, Live Free or Die Hard dan A Good Day to Die Hard.

Berikut sinopsis film Die Hard.

Film Die Hard bercerita tentang John McClane (Bruce Willis), seorang lelaki yang berprofesi sebagai detektif NYPD tiba di Los Angeles pada malam natal, untuk mencoba berdamai dengan sang istri, Holly (Bonnie Bedelia).