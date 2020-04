Gudang Movie, Download Film Live Free or Die Hard, Nonton Film Bruce Willis dan Justin Long

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0 atau download film Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0 dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0 di ponsel, diperankan oleh Bruce Willis dan Justin Long.

Bagaimana sinopsis film streaming Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0?

Live Free or Die Hard atau yang dirilis dengan nama lain Die Hard 4.0, adalah sebuah film aksi asal Amerika Serikat, yang dirilis pertama kali di negara asalnya pada 27 Juni 2007.

Film Live Free or Die Hard merupakan sekuel lanjutan keempat dari serial film Die Hard.

Film Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0 disutradarai Len Wiseman dan diproduser Michael Fottrell, Arnold Rifkin, William Wisher serta Stephen James Eads.

Adapun para pemeran di dalam film Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0 di antaranya seperti Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Mary Elizabeth Winstead, Maggie Q, Kevin Smith dll.

Di akhir panayangannya di seluruh dunia film Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0 berhasil mendulang pendapatan kotor sebesar $ 383 jutaan, dari nilai anggaran $ 110 juta (dolar A.S).

Selain itu, film ini juga kembali menelurkan sekuel lajutan yang berjudul “A Good Day to Die Hard”, yang dirilis pada tahun 2013.

Berikut sinopsis film Live Free or Die Hard atau Die Hard 4.0.