Download Lagu MP3 Jessie J Full Album, 20 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Bang Bang

Jessica Ellen Cornish atau lebih dikenal Jessie J, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Inggris.

Penyanyi yang lahir pada 27 Maret 1988 itu mulai berkarier di dunia tarik suara sejak tahun 2005.

Tepat di tahun 2010, Jessie J meluncurkan sebuah singel pertamanya yang berjudul “Do It Like a Dude”.

Satu tahun berselang tapatnya pada tahun 2011, Jessie J berhasil merilis debut albumnya yang bertajuk “Who You Are”.

Jessie J juga telah melakukan sejumlah kolaborasi bersama penyanyi kenamaan lainnya dan pernah menulis lagu “Party in the U.S.A” dari Miley Cyrus atau I Need This dari Chris Brown.

Selain itu, Jessie J juga pernah didapuk menjadi mentor dalam acara ajang pencarian bakat yakni “The Voice UK” bersama Danny O'Donoghue, Will.i.am, dan Tom Jones.

