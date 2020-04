Felicya Angelista Pacar Pertama dan Terakhir Caesar Hito

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis sinetron Caesar Hito akan segera menikah dengan Felicya Angelista.

Acara lamaran dan tunangan telah dilaksanakan.

Kini kedua artis tersebut tinggal melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Menurut Caesar Hito, Felicya Angelista merupakan perempuan yang pertama dan terakhir dalam hidupnya.

Caesar berujar, dia merupakan sosok yang setia.

• Caesar Hito Bantah Berikan Mahar Rp 500 Miliar untuk Lamar Felicya Angelista

• Disebut Segera Menikah, Caesar Hito dan Felicya Angelista Sudah Foto Prawedding. Yuk Intip Fotonya!

• Hanung Bramantyo Tak Sanggup Bayar Gaji Karyawan Gara-gara Corona

• Reaksi Ibunda Artis Naufal Samudra Saat Dikonfirmasi Penangkapan Anaknya karena Kasus Narkoba

Bahkan bintang sinetron Cinta karena Cinta ini hanya satu kali berpacaran selama hidupnya, yaitu dengan Felicya.

“Feli ini by the way pacar pertama dan terakhir,” ujar Caesar Hito dalam YouTube Channel milik Samuel Franda Vlog seperti dikutip Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Keinginan Caesar Hito untuk berpacaran satu kali seumur hidupnya sudah dipikirkan sejak duduk di bangku SMP.

“Karena dari awal gue mau pacaran sekali aja seumur hidup. Bayangan itu sudah ada pas SMP, sudahlah pacaran abis itu nikah,” tutur Caesar lagi.

Pada akhirnya, hal itu terwujud ketika bersama Felicya.