Ulang Tahun Ke-30, Artis Nia Ramadhani Menangis karena Suaminya, Ardi Bakrie, Lihat Momennya

Kolase Instagram @ardibakrie via TribunSolo.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tepat hari ini, Kamis (16/4/2020), artis Nia Ramadhani berulang tahun.

Di usianya yang ke-30 tahun, Nia Ramadhani mendapat kejutan kecil dari suami tercinta, Ardi Bakrie.

Nia Ramadhani menangis mendapat kejutan kecil dari suaminya tersebut. Bahkan sampai-sampai, Tahun ini nampaknya Nia Ramadhani tak bisa merayakan ulang tahun secara meriah di luar rumah, karena dampak virus corona (Covid-19).

Di usianya yang kini mengijak kepala 3, Nia diberkati dengan rumah tangga harmonis dan 3 anak yang membanggakan.

Kebahagiannya makin bertambah karena memiliki suami yang selalu pengertian dan memberikan kejutan manis di hari ulang tahunnya.

Tahun ini nampaknya Nia tak bisa merayakan ulang tahun secara meriah di luar rumah.

Karena adanya pandemi, ia pun harus berlama-lama di rumah tanpa bisa berkumpul dengan teman dan sahabatnya.

Meski begitu para sahabatnya memberikan ucapan dan kiriman hadiah melalui kiriman.

Nia mendapatkan kue ulang tahun dari seorang rekannya.

Lalu apa yang ia dapat dari sang suami?

Ardi Bakrie menyebut untuk ulang tahun sang istri kali ini tidak ada kejutan.

"The surprise is no surprise" tulis Ardi Bakrie di postingannya Insta Storie pada Kamis dini hari.

Padahal Ardi menyiapkan kejutan dengan mengajak teman-teman Nia untuk melakukan video call bersama dan mengucapkan ulang tahun untuk Nia.