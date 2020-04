Download Lagu Dumhdurum MP3 Apink, Video Klip Dumhdurum Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Dumhdurum dinyanyikan Apink dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Dumhdurum dan video klip Dumhdurum dalam artikel ini.

Apink resmi merilis single terbaru Dumhdurum dalam rangka merayakan hari jadi mereka yang kesembilan.

Lagu ini ditulis Black Eyed Pilseung dan Jeon Goo, yang juga memproduksi lagu milik Twice yang berjudul Fancy.

Berikut lirik lagu Dumhdurum - Apink

Hey neukkim-i neomu isanghan geol jom

naleul wihae bonaejundaneun mal-i

jiggam-eun dulyeowo neomu cham jal maj-aseo

haluhalu mil-eonaessdeon neukkim geudaelo

hwalyeohae gamchwojin moseub, no

da deulkilkka bwa geobna neoneun nae mam molla

geogjeong ma baby I'm so fine, oh

anya amuleohji anh-a gwaenchanh-a

nae mam-eun deom deoleoleom deoleoleom

nuguboda chagabdeon nega tteonan geoya

jal doen geoya jeomjeomjeom

Bye bye baby

deom deoleoleom deoleoleom

byeollo seulpeuji anh-a nunmul heulliji anh-a

beolsseo da kkeutnabeolin

nae mam-eun deom deoleom deomdeom

(Oh run away)

bwabwa bwabwa yeah

nae mam-eun deomdeoleom deomdeom

(Oh run away)

geojismal gatdago malhaji ma

nae mam-eun deom deoleom deomdeom

Yeah, nananana, it's like nananana

eodil gado seulpeun nolaedeulppun

You know this feeling

Nananana, yeah, nananana

salang mos hal geola saeng-gaghae gakkeum

hwalyeohae gamchwojin moseub, no

deo yeppeojin geo gat-a sog-eulon deo apa

geogjeong ma baby I'm so fine, oh

anya amuleohji anh-a gwaenchanh-a