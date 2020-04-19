Lagu Sabyan

Download Unduh MP3 Lagu Ya Arhamarrohimin Sabyan, Video Klip YouTube

Download Lagu Ya Arhamarrohimin MP3 Sabyan, Video YouTube Ya Arhamarrohimin Sabyan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Ya Arhamarrohimin MP3 Sabyan, Video YouTube Sabyan.

Lagu Ya Arhamarrohimin dinyanyikan Sabyan.

Lagu Ya Arhamarrohimin diciptakan Ayus.

Video klip Lagu Ya Arhamarrohimin Sabyan dirilis di YouTube April 2020.

Lirik Lagu Ya Arhamarrohimin Sabyan

Ku Tak Berharap selain kepadaMu

Pemberi pertolongan dalam hidup

Ku tak meminta selain kepadamu

Karena semua milikmu

Segala puji hanya untukMU

Reff:

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Farja ‘alal muslimin

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Farja ‘alal muslimin

Ku Tak Berharap selain kepadaMu

Pemberi pertolongan dalam hidup

Ku tak meminta selain kepadamu

Karena semua milikmu

Segala puji hanya untukMU

Reff:

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Farja ‘alal muslimin

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Ya Arhamarrohimin …

Farja ‘alal muslimin

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Download Lagu Ya Arhamarrohimin
Lagu Ya Arhamarrohimin MP3 Sabyan
Lagu Sabyan
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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