Politisi Gerindra Minta Warga Lampung Tidak Panik Hadapi Wabah Virus Corona.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Politisi Gerindra meminta warga untuk tidak panik dalam menghadapi wabah Covid – 19 yang tengah melanda.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membenarkan jika penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia lanjut dan dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung coroner, diabetes (Penyakit gula) terinfeksi.

“Namun sebanyak 98 persen orang yang terinfeksi Covid – 19 sembuh. Jika memiliki penyakit kronis seperti darah tinggi, kanker dan jantung. Jangan lupa control dokter dan minum obat rutin,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra Provinsi Lampung ini saat menggelar acara reses di empat lokasi di Bandar Lampung, Minggu (19/04/2020)

Mirza meminta warga untuk tetap menjaga anggota keluarga yang rentan dengan tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan mereka dan memastikan mereka untuk rutin konsumsi obat dan menjaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit.

“Jika harus bepergian, kita berpotensi membawa virus ke rumah."

"Oleh karena itu setelah sampai di rumah, lepaskan alas kaki sebelum masuk rumah, letakkan tas, dompet, kunci, hp dan barang yang sering di sentuh di satu tempat dan dilap dengan disinfektan setelah atau sebelum dipegang atau digunakan kembali,” papar Mirza.

Tak hanya itu saja, Mirza pun mengatakan baju dan masker kain yang dipakai harus segera dicuci dan segera cuci tangan dan mandi.

Mirza melakukan reses di Jl. WR. Supratman Gg. Sawo No. 9 Kelurahan Talang, Teluk Betung Selatan, Jl.Putri Balau Gg. Mangga 3 No.20 RT.01 Lk. 1 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian, Jl. Palapa 5c, No. 19, Labuhan Ratu, Bandar Lampung (Depan masjid Al Kautsar - belakang UBL), dan di Jl. Semeru IV No. 71 Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim Bandar LampungKec. Way Halim. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)