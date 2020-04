Download Lagu Miss You In My Heart MP3 Junggigo, Video Klip Miss You In My Heart

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Break All the Rules dinyanyikan Junggigo dalam OST The King Eternal Monarch.

Simak juga lirik lagu Miss You In My Heart dan video klip Miss You In My Heart dalam artikel ini.

Lagu yang dibawakan oleh Junggigo merupakan salah satu OST The King Eternal Monarch.

The King Eternal Monarch merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Kim Go Eun.

Berikut lirik lagu Miss You In My Heart - Junggigo OST The King Eternal Monarch

Onsesangi eonusae

Neoro gadeuk chagoisseo

Sori eopsi eoneusae

Geu jarie inneyo

Cheoeumbon sungan neomu ddeollyeo

Nunjocha bol su eopseo

Naneun ije eojjeojyo

Sumi meomchul geot gatayo

Gaseum sirige nunbusin

Neoreul anajugo sipheo

Baram Bureowa hoksi neo

Naragalji molla geomna

Neoui misowa nunmuldeureul

Nae gaseume damaseo

Eonjena neomaneul saranghallae

Deulkhyeobeorin I maeum

Mollae gamchul su eopseoyo

Doraseol sudo eopjyo

Geudaega yeogi isseuni

Saranghandaneun geu hanmadi

Dul gosi eopda haedo

Phume anattdeon neoreul

Geuri bonael suneun eopseo

Gaseum sirige nunbusin

Neoreul anajugo sipheo

Baram bureowa hoksi neo

Naragalji molla geomna

Neoui misowa nunmuldeureul

Nae gaseume damaseo

Eonjena neomaneul saranghallae