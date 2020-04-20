Lagu Sabyan Gambus

Download Lagu Sholawat 'Allahumma Labbaik' Sabyan Gambus

Download lagu sholawat 'Allahumma Labbaik' Sabyan Gambus dalam lagu sholawat terpopuler tahun 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak cara unduh atau download Download lagu sholawat 'Allahumma Labbaik' Sabyan Gambus dalam lagu sholawat terpopuler tahun 2020..

Termasuk, video klip YouTube lagu sholawat 'Allahumma Labbaik'.

Yuk tambah koleksi lagu sholawat Anda dengan lagu 'Allahumma Labbaik'.

'Allahumma Labbaik' adalah salah satu lagu sholawat yang dipopulerkan oleh Sabyan Gambus, dengan suara vokal Nissa Sabyan.

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Lagu 'Allahumma Labbaik' merupakan s single kedua dari Sabyan Gambus yang dirilis pada Jumat (2/11/2018) lalu.

Sama seperti lagu-lagu Sabyan Gambus lainnya, lagu 'Allahumma Labbaik' yang diunggah di official channel Sabyan Gambus ini berhasil dan sempat masuk trending Youtube.

Diketahui, lagu 'Allahumma Labbaik' diciptakan oleh Agus Sabyan.

Berikut lirik lagu sholawat 'Allahumma Labbaik' 

Dulu kau pernah bermimpi

Temuinya di tanah suci

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Allahumma Labbaik
Sabyan Gambus
Lagu Sabyan Gambus
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Nissa Sabyan
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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