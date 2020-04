Gudang Movie, Download Film Snow White and the Huntsman, Film Chris Hemsworth dan Kristen Stewart

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Snow White and the Huntsman atau download Snow White and the Huntsman dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Snow White and the Huntsman di ponsel, diperankan oleh Chris Hemsworth dan Kristen Stewart.

Bagaimana sinopsis film streaming Snow White and the Huntsman?

Snow White and the Huntsman adalah sebuah film aksi fantasi asal Amerika Serikat, yang dirilis pertama kali di Britania Raya pada 30 Mei 2012.

Film Snow White and the Huntsman disutradarai Rupert Sanders dan diproduseri Sam Mercer, Palak Patel serta Joe Roth.

Adapun para bintang Hollywood yang berperan di dalam film Snow White and the Huntsman di antaranya seperti, Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin dll.

Berdurasi 127 menit, film Snow White and the Huntsman berhasil meraup pendapatan kotor senilai $396 juta dari nilai anggaran $170 juta (dolar A.S.).

Berikut sinopsis film Snow White and the Huntsman.

Film Snow White and the Huntsman, dikisahkan Snow White (Kristen Stewart) merupakan putri Raja Magnus (Noah Huntley) dan Ratu Eleanor (Liberty Ross).

Setelah kematian istrinya, Raja Magnus menikahi Ravenna (Charlize Theron).