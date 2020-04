Gudang Movie, Download Film The Huntsman: Winter's War, Film Chris Hemsworth dan Charlize Theron

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film The Huntsman: Winter's War atau download The Huntsman: Winter's War dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Huntsman: Winter's War di ponsel, diperankan oleh Chris Hemsworth dan Charlize Theron.

Bagaimana sinopsis film streaming The Huntsman: Winter's War?

The Huntsman: Winter's War adalah sebuah film petualangan dan aksi asal Amerika Serikita, yang dirilis pertama kali di Singapore pada 3 April 2016.

Film The Huntsman: Winter's War merupakan sekuel lanjutan dari film Snow White and the Huntsman (2012).

Film The Huntsman: Winter's War disutradarai Cedric Nicolas-Troyan dan diproduseri oleh Joe Roth.

Adapun para bintang Hollywood yang berperan di dalam film The Huntsman: Winter's War di antaranya seperti, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Nick Frost, Sam Claflin, Rob Brydon dan Jessica Chastain.

Berdurasi 114 menit, film The Huntsman: Winter's War berhasil meraup pendapatan kotor senilai $ $15 juta (dolar A.S.).

Berikut sinopsis film The Huntsman: Winter's War.

Film The Huntsman: Winter's War bercerita tentan penyihir jahat Ratu Ravenna memiliki adik Freya yang melahirkan bayi perempuan.