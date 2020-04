Artis Nia Ramadhani Beri Kejutan Ultah ke Ardi Bakrie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Suami artis peran Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, berulang tahun ke-41 pada hari ini, 22 April 2020.

Sama seperti Nia yang berulang tahun enam hari lalu, Ardi juga mendapat kejutan sederhana dari sang istri serta anak-anaknya.

Terlihat dalam story Instagram Nia, Rabu (22/4/2020), ia membagikan video perayaan ulang tahun sang suami.

Nia melakukan perayaan ulang tahun sang suami tercinta di kediamannya.

Terdengar Nia dan anaknya menyanyikan lagu ulang tahun dalam bahasa Inggris untuk Ardi.

"Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Papa," ucap Nia dan anak-anaknya.

Pemilik nama lengkap Anindra Ardiansyah Bakrie ini juga mendapatkan kue ulang tahun yang berbentuk angka 41.

Bersama dengan anak-anaknya, Ardi meniup lilin yang dipasangkan di kue ulang tahunnya.

Nia tampak sibuk mengatur putra-putrinya untuk ikut tiup lilin.

"Tiup lilinnya satu-satu anaknya ya. Mika kamu aja dulu cepetan, ayo satu dua tiga, yay," ujar Nia dengan girang.

Masih sama seperti Nia, Ardi juga mendapatkan ucapan virtual dari sahabat-sahabatnya.

"Makasih udah luangin waktu untuk zooman untuk wishing me a happy birthday, love you all. Stay safe and healty everyone!" tulis Ardi dalam Instagram Story miliknya.

Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani menikah pada 1 April 2010.

Kini, mereka telah dikaruniai tiga anak.

Anak pertama Mikaila Zalindra Bakrie, anak kedua Mainaka Zannati Bakrie, serta anak ketiga Magika Zaladri Bakrie.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com