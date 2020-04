Gudang Movie, Download Film The Prince, Nonton Film Jason Patric dan Bruce Willis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film The Prince atau download film The Prince dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Prince di ponsel, diperankan oleh Jason Patric dan Bruce Willis.

Bagaimana sinopsis film streaming The Prince?

The Prince adalah sebuah film triler Amerika Serikat, yang dirilis pada 22 Agustus 2014.

Film The Prince disutradarai Brian A. Miller dan produser George Furla serta Randall Emmett.

Adapun para pemain yang berperan di dalam film The Prince seperti Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack, Rain, Jessica Lowndes, Jonathon Schaech, Gia Mantegna dll.

Berdurasi 90 menit, film The Prince menghabiskan nilai anggaran sebesar $18 Juta.

Berikut sinopsis film The Prince.

Seorang mekanik bernama Paul mendapat kabar bahwa putrinya putus sekolah.

Meskipun seorang mekanik, namun Paul merupakan pensiunan pembunuh bayaran.