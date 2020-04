Download Drakor The King: Eternal Monarch Sub Indo, Nonton Streaming

Ilustrasi. Download The King: Eternal Monarch Sub Indo, Streaming Drama Lee Min Ho Terbaru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Min Ho dan Kim Go Eun, berikut, cara untuh atau download drakor The King: Eternal Monarch dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia ( sub Indo), dalam Drama Korea terbaru 2020.

Termasuk, cara nonton drakorindo melalui streaming The King: Eternal Monarch di Netflix pakai ponsel atau HP.

Simak juga, sinopsis The King: Eternal Monarch.

Daftar pemain The King: Eternal Monarch di antaranya Lee Min Ho dan Kim Go Eun.

Episode pertama drakor tersebut tayang pada 17 April 2020 di Netflix.

Kamu bisa menyaksikan aksi para pemain The King: Eternal Monarch, sebanyak 16 episode.

Lee Min Ho dan Kim Go Eun akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea The King: Eternal Monarch tersebut.

Dalam sinopsis The King: Eternal Monarch dikisahkan, dua alam semesta paralel dari monarki dan demokrasi.

Lee Min Ho akan berperan sebagai Kaisar Lee Gon, yang mencoba untuk menutup pintu antara dua dunia.

Sementara, Kim Go Eun berperan sebagai detektif Jung Tae Eul, yang bekerja dengan kaisar untuk melindungi kehidupan orang-orang.