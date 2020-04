Drakorindo, Download Drakor Children of A Lesser God, Streaming Drama Korea Kim Ok Vin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kang Ji Hwan dalam drama Korea, berikut sinopsis Children of A Lesser God dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Children of A Lesser God.

Bagaimanakah sinopsis Children of A Lesser God?

Drama Korea Children of A Lesser God tayang pada 3 Maret 2018 di saluran televisi OCN.

Children of A Lesser God di tulis oleh Han Woo Ri yang bercerita tentang dua orang detektif yang memiliki kepribadian berbeda yag satu lebih mengutamakan logika.

Adapun salah satunya memiliki kemampuan super yan melibatkan penglihatannya.

Drama Korea ini dibintangi oleh Kang Ji Hwan dan Kim Ok Vin.

Kang Ji Hwan sebelumnya pernah membintangi drama MBC 2016 Monster dan KBS 2014 Big Man.

Sedangkan aktris cantik Kim Ok Vin sebelumnya bermain drama seri JTBC 2014 Yoo-Na’s Street da KBS2 The Blade and Petal.

Sinopsis Children of A Lesser God berawal dari Cheon Jae In adalah seorang detektif dan dia sangat cerdas, ia hanya dipandu oleh fakta, logika dan angka.

Kim Dan adalah seorang detektif, ia memiliki kemampuan super yang melibatkan penglihatannya.